Identifican a víctimas del trágico accidente en carretera a El Salvador

Las cinco personas a bordo de un vehículo tipo agrícola resultaron afectadas tras volcar en la carretera.

Cuerpos de Bomberos Voluntarios atendieron esta emergencia que produjo la muerte del conductor de este vehículo que transitaba sobre el km. 29 de la carretera a El Salvador.

Posteriormente, al ser rescatados de la estructura del transporte, se identificó que las víctimas sobrevivientes fueron:

Judith Ramos Monzón, de 33 años

Darwin, de 16 años

Aldo Cuyuch, de 5 años

Un accidente de tránsito ocurrió en el km 29 de la carretera a El Salvador. El vehículo se encontraba volcado y del interior se rescataron a tres menores ( 16, 10, 6 años) y a una mujer ( 33 años).

Un hombre quedó fallecido en el interior. #CVBalServicio pic.twitter.com/IjlTJMqPh6 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 17, 2026

Además de un niño de 10 años, quien resultó con un trauma en el cráneo y tuvo que ser trasladado al Hospital Roosevelt, por esta lesión.

El resto heridos fue llevado para seguimiento médico en el Hospital San Juan de Dios.

Las autoridades coordinaron la circulación en el lugar tras el hecho, ocurrido en altas horas de la noche del pasado viernes 16 de enero.