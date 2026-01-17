Versión Impresa
Accidente de tránsito deja una persona fallecida y varios heridos en CAES

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 07:20
Cuerpos de socorro rescataron a los pasajeros que quedaron atrapados luego del impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Tres menores de edad iban de pasajeros en este vehículo que volcó.

Durante la noche del viernes 16 de enero, en el km. 29 de la carretera a El Salvador se registró un accidente vial, en donde el conductor del transporte perdió la vida.

Por razones que aún están bajo investigación, el vehículo tipo agrícola impactó.

Bomberos Voluntarios asistieron a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la estructura.

Rescataron a una mujer de 33 años aproximadamente y a tres menores de edad, de 16, 10 y 5 años, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Hospital San Juan de Dios.

