Accidente de tránsito deja una persona fallecida y varios heridos en CAES

Tres menores de edad iban de pasajeros en este vehículo que volcó.
Durante la noche del viernes 16 de enero, en el km. 29 de la carretera a El Salvador se registró un accidente vial, en donde el conductor del transporte perdió la vida.
Por razones que aún están bajo investigación, el vehículo tipo agrícola impactó.
Bomberos Voluntarios asistieron a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la estructura.
Rescataron a una mujer de 33 años aproximadamente y a tres menores de edad, de 16, 10 y 5 años, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Hospital San Juan de Dios.