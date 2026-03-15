Identifican a las víctimas mortales del accidente en la autopista Palín-Escuintla

Tres hombres fallecieron en el lugar del accidente y una mujer en su ingreso al hospital.
EN CONTEXTO: ¡Hay una bebé! Identifican a víctimas heridas del accidente en Palín-Escuintla
Las autoridades han dado a conocer los datos de las víctimas que fallecieron tras el impactante accidente de tránsito de este sábado, en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.
Uno de los fallecidos fue identificado como: Marco Lorenzo Esturban Colindres, de 43 años, quien conducía un camión blanco.
El segundo fallecido fue identificado como: Fautino Ochoa Munguia, de 62 años, quien conducía el camión de volteo color azul.
Mientras que, el tercer fallecido en el lugar fue identificado como: Henrry Willian Dávila Apen, de 33 años, quien conducía una motocicleta de color negro.
Una cuarta persona falleció en su ingreso al Hospital Nacional Escuintla, quien fue identificada como: Rosa Elvira Gómez Garcia, de 48 años, según informaron los Bomberos Voluntarios.
El accidente
Personas curiosas del lugar manifestaron que el vehículo tipo camión de volteo de color azul, circulaba de norte a sur a excesiva velocidad sobre la autopista, que por causas que se desconoce cambio de carril cruzándose al la vía de sur a norte.
Por lo tanto, impactó contra cuatro vehículos que circulaban de sur a norte, provocando colisiones múltiples.