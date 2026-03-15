Identifican a las víctimas mortales del accidente en la autopista Palín-Escuintla

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Tres hombres fallecieron en el lugar del accidente y una mujer en su ingreso al hospital.

Las autoridades han dado a conocer los datos de las víctimas que fallecieron tras el impactante accidente de tránsito de este sábado, en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.

Uno de los fallecidos fue identificado como: Marco Lorenzo Esturban Colindres, de 43 años, quien conducía un camión blanco.

El segundo fallecido fue identificado como: Fautino Ochoa Munguia, de 62 años, quien conducía el camión de volteo color azul.

TRAGEDIA | Tras el aparatoso accidente en autopista Palín, #Escuintla, testigos indican que al piloto de un camión le fallaron los frenos e invadió el carril contrario impactando así con otro transporte pesado y otros vehículos livianos, dejando hasta el momento tres… pic.twitter.com/CqncLljRT7 — Noti7 (@Noti7Guatemala) March 14, 2026

Mientras que, el tercer fallecido en el lugar fue identificado como: Henrry Willian Dávila Apen, de 33 años, quien conducía una motocicleta de color negro.

Una cuarta persona falleció en su ingreso al Hospital Nacional Escuintla, quien fue identificada como: Rosa Elvira Gómez Garcia, de 48 años, según informaron los Bomberos Voluntarios.

La múltiple colisión ha dejado cuatro personas fallecidas y tres heridas. (Foto: Redes sociales)

El accidente

Personas curiosas del lugar manifestaron que el vehículo tipo camión de volteo de color azul, circulaba de norte a sur a excesiva velocidad sobre la autopista, que por causas que se desconoce cambio de carril cruzándose al la vía de sur a norte.

Por lo tanto, impactó contra cuatro vehículos que circulaban de sur a norte, provocando colisiones múltiples.