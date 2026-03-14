¡Hay una bebé! Identifican a víctimas heridas del accidente en Palín-Escuintla

Cuatro personas fueron trasladadas con vida a un centro asistencial tras el múltiple accidente, en el que también se reportan cuatro fallecidos.
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Cuatro personas resultaron heridas, entre ellos una bebé, tras el trágico accidente de tránsito que se registró este sábado en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.
Bomberos Voluntarios le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas heridas, las cuales fueron trasladadas a un centro asistencial y que fueron identificadas como:
- Rosa Elvira Gómez Garcia, de 48 años.
- Jennifer Gómez, de 29 años.
- Rosimar Vásquez, de 11 meses.
- Carlos Enrique Cetino Hurtado.
Además, se han reportado de manera preliminar cuatro personas fallecidas, las cuales aún no han sido identificadas.
El accidente
Un camión descontrolado se atravesó a la vía contraria a alta velocidad, lo que provocó que impactara de frente con varios vehículos que transitaban en dicha autopista.
Esto también ha provocado congestionamiento en el sector derivado a que el paso vehicular se encuentra bloqueado momentáneamente.