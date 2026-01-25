Versión Impresa
La alerta que ha emitido el IGSS para sus pensionados

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 12:22
IGSS hace un llamado para evitar caer en posibles estafas. (Foto: archivo/Soy502))

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alerta a sus pensionados para evitar caer en estafas.

El IGSS informa al adulto mayor que para solicitar pensión, dar seguimiento a trámites y/o recibir información, no debe realizar ningún pago.

Además, estos trámites gratuitos no requieren de la contratación de algún abogado o intermediario, informaron a través de sus redes sociales.

IGSS invita a sus pensionados a realizar sus consultas únicamente en oficinas centrales, cajas y delegaciones departamentales o bien, llamando al 1522.

