La alerta que ha emitido el IGSS para sus pensionados

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alerta a sus pensionados para evitar caer en estafas.
El IGSS informa al adulto mayor que para solicitar pensión, dar seguimiento a trámites y/o recibir información, no debe realizar ningún pago.
Además, estos trámites gratuitos no requieren de la contratación de algún abogado o intermediario, informaron a través de sus redes sociales.
IGSS invita a sus pensionados a realizar sus consultas únicamente en oficinas centrales, cajas y delegaciones departamentales o bien, llamando al 1522.