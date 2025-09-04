¡Atención! IGSS de Escuintla restablece sus servicios hospitalarios

-

El hospital ubicado en Escuintla había recibido amenazas de atentados tras supuesta desaparición de un bebé.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla informó este jueves 4 de septiembre que, reanudaron los servicios hospitalarios.

Por medio de un comunicado oficial, este hospital dio a conocer a sus pacientes y a la población en general que se continuarán visitas en el horario habitual, el cual es de 14:00 a 15:00 horas y la emergencia estará atendiendo las 24 horas.

Esto se da luego de una coordinación con autoridades locales que permiten brindar las condiciones de seguridad adecuadas para los afiliados a esta institución, personal médico y administrativo.

La consulta externa está reprogramando las citas médicas de los afiliados a través de la vía telefónica institucional, con el fin de evitar aglomeración en el centro hospitalario, según indicó la institución.

"Por lo que agradecemos su comprensión y colaboración en este proceso. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar servicios médicos con calidad, profesionalismo y seguridad", dijo el IGSS.

Comunicado oficial en el que la entidad informó acerca de la reanudación de los servicios hospitalarios. (Foto: IGSS)

Las amenazas

La entidad había emitido un comunicado mencionando que implementaron nuevas medidas "ante las amenazas recibidas de posibles atentados" y para garantizar la protección de los afiliados y el personal médico y administrativo, así como para resguardar las instalaciones.

Asimismo, indicaron que las visitas a pacientes en los encamamientos habían quedado suspendidas hasta nuevo aviso.

Este pronunciamiento del IGSS ocurrió tras una investigación que está en curso, debido a la denuncia que hizo una afiliada por la supuesta desaparición de su hijo recién nacido en el hospital de Escuintla.

