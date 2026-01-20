Normalizan visitas en hospitales del IGSS a nivel nacional

#ComunicadoIGSS | El #IGSS informa que se normalizan las visitas en hospitales a nivel nacional con excepción de los departamentos de Guatemala y Escuintla.

⚠️‍⚕️‍⚕️ Se invita a la población a mantenerse informada en las plataformas oficiales del IGSS.#UnIGSSMásCercaDeTi pic.twitter.com/L4apW0aq7i