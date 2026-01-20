Normalizan visitas en hospitales del IGSS a nivel nacional

Normalizan las visitas en los centros asistenciales del IGSS a nivel nacional con excepción de dos departamentos.
Luego de los ataques armados que sucedieron el domingo 18 de enero en el país, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dio a conocer que quedaban canceladas las visitas de pacientes como medida de prevención.
Sin embargo este martes 20 de enero el seguro social notificó que se habilita desde hoy la visita a pacientes en todos los hospitales del instituto a nivel nacional a excepción de los departamentos de Escuintla y Guatemala que seguirán suspendidos hasta nuevo aviso.
Las autoridades del IGSS tomaron esta decisión en respuesta a las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para resguardar el orden y tranquilidad de los pacientes.