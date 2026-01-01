Procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción recorre la ciudad (videos)

-

La Inmaculada Concepción, quien también es conocida como Virgen de la Pólvora recorre las calles este 1 de enero.

Este jueves 1 de enero fue consagrada y coronada canónicamente la imagen de la Inmaculada Concepción, también conocido como Virgen de la Pólvora, en el Santuario Nacional Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús.

En esta ocasión, la imagen cumple 104 años de veneración por sus fieles creyentes, quienes cada 1 de enero realizan la respectiva procesión.

La Inmaculada Concepción fue coronada y consagrada este jueves. (Foto: Wilder López/Soy502)

La peregrinación recorre las calles de las zonas 8, 1 y 3 de la ciudad de Guatemala, en un recorrido inició a las 11:30 de la mañana y que podría estar finalizando en horas de la madrugada del viernes 2 de enero.

La procesión recorre las calles de la ciudad este 1 de enero. (Foto: Wilder López/Soy502)

A pesar de tener inconvenientes con el anda procesional, la actividad continuó con total normalidad.

Problemas con el anda procesional en el recorrido de la imagen de la Inmaculada Concepción este 1 de enero en la ciudad de Guatemala.



Jeferson Morales, de 13 años, le motiva hacer andas procesionales en manualidad, debido a que es "muy devoto de la Virgen", según comentó el menor.

La Policía Municipal de Tránsito recomienda a los automovilistas utilizar la avenida Bolívar como vía alterna, debido a las calles que se encuentra bloqueadas momentáneamente.