Imágenes de avión estrellado en Irán: no hay sobrevivientes

Un avión Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines se estrelló el miércoles en Irán tras despegar desde Teherán rumbo a Kiev, anunciaron medios iraníes. No se encontraron sobrevivientes.

En Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que no había ningún superviviente. "Todos los pasajeros y la tripulación (...) murieron", escribió Zelensky en Facebook.

La gran mayoría de las personas que viajaban en el avión no eran ucranianos, indicó en Kiev el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Sólo 11 personas (9 miembros de la tripulación y dos pasajeros) eran ciudadanos ucranianos, indicaron estas fuentes.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/C0pg8kwXEQ#IranAttacks #Iran #IranVsUS — Shrimeshth Sharma (@Shrimeshth) January 8, 2020

Entre los pasajeros del avión figuran 82 iraníes y 63 canadienses, indicaron las fuentes en Kiev.

Esta imagen fue tomada poco después de que el avión se estrellara. (Foto: AFP)

"Especulaciones"

El presidente Zelenski también advirtió contra posibles "especulaciones" sobre el accidente y pidió que no se difundan "versiones no verificadas de la catástrofe".

Un poco antes un alto responsable de la diplomacia ucraniana, Vasil Kirilisch, dio a la AFP la misma información sobre la ausencia de supervivientes.

Esta fotografía habría sido captada poco después de sucedido el fatal accidente aéreo. (Foto: AFP)

Declaró que "según cifras preliminares hay 168 personas a bordo" en este vuelo que iba de la capital de Irán a la de Ucrania.

"Es evidente que es imposible que haya pasajeros" del vuelo PS-752 Teherán-Kiev "que estén en vida", declaró por su parte el jefe de la Media Luna Roja iraní, Morteza Salimi, a la agencia semioficial ISNA.

A Ukrainian airplane carrying 176 people crashed on Wednesday shortly after takeoff from Tehran's main airport, killing all aboard, Iran state TV reported. pic.twitter.com/7jb3UR78zC — USA TODAY (@USATODAY) January 8, 2020

Según este responsable, unas 170 personas –pasajeros y miembros de la tripulación– subieron al avión antes de despegar.

Según la agencia de prensa oficial iraní IRNA, citando a un portavoz del aeropuerto internacional Imán Jomeini de Teherán, había 176 personas a bordo: 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. "Todos los pasajeros murieron", indicó IRNA.

Un accidente

PressTV, la televisión oficial iraní en inglés, explicó que el avión ucraniano se estrelló cerca de Parand, una ciudad de la provincia de Teherán.

El accidente fue provocado probablemente por "dificultades técnicas", indicó PressTV, citando a Ali Khashani, el portavoz del aeropuerto internacional Imán Jomeini.

Early footage of #UkrainePlane wreckage after midair explosion . Shahriar area of Tehran, Iran.#IranAttacks #Iran #IranvsUSA #NoWarWithlran #Ukraine



Ukrainian Boeing 737 Airplane. pic.twitter.com/DR7njN0ofI — Joseph Sunny (@Asylumseeker111) January 8, 2020

"El avión se incendió tras estrellarse", afirmó la cadena. Por su parte, la compañia Ukraine International Airlines afirmó que el avión había sido sometido a una revisión técnica hace dos días.

Ataques contra bases militares

La caída del aparato tuvo lugar poco después de que Irán disparara misiles el martes de madrugada contra bases en Irak utilizadas por militares estadounidenses, una respuesta a la muerte la semana pasada del general iraní Qasem Soleimaani.

El general, jefe de la fuerza Al Qds de los Guardianes de la Revolución, murió el viernes en Bagdad por un ataque aéreo estadounidense.

Tras el disparo de misiles iraníes, la administración federal estadounidenses de aviación, la FAA, anunció que suspendía los vuelos que pasan por Irak, Irán y el Golfo de las compañías registradas en Estados Unidos.

En un comunicado. la FAA declaró haber adoptado "restricciones de vuelo que prohíben a los operadores de la aviación civil estadounidense operar en el espacio aéreo en Irak, Irán y en aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán".

"La FAA continuará supervisando de cerca los acontecimientos en Oriente Medio", añadió el comunicado.