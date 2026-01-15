Las imágenes de la NASA tras el arribo de la tripulación 11 (video)

-

El regreso de la misión tuvo que acelerarse por quebrantos de salud de uno de los tripulantes.

La nave espacial "Dragon" de SpaceX aterrizó a las 03:41 horas en las costas de San Diego, California en Estados Unidos. El regreso anticipado de la tripulación se debió a que uno de los astronautas se encontraba enfermo.

Tras 167 días en el espacio retornaron Zena Cardman, Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov quienes fueron parte de la expedición espacial número 74.

Dragon and @NASA’s Crew-11 return to Earth, splashing down off the coast of California pic.twitter.com/Kc7c6VX14A — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Tras algunos minutos luego del arribo los encargados de la expedición salieron de la nave algo débiles por lo que fueron ayudados por un equipo técnico y médico que les esperaba. El primero en salir de la nave fue Mike Fincke.

El astronauta fue ayudado a salir de la nave. (Foto: Departamento de Fotografía de la Sede de la NASA)

Durante su misión de 167 días, los cuatro miembros de la tripulación recorrieron casi 114 millones de kilómetros y completaron más de 2670 órbitas alrededor de la Tierra. La información recopilada ayudará a mejorar los planes de expedición de la luna y marte.

En la siguiente imagen se puede observar que la nave aterrizaba en el océano.

La nave aterrizó en el océano con ayuda de cuatro paracaídas. (Foto: NASA)

La NASA indicó que a pesar que se adelantó el regreso de la misión, esta fue exitosa ya que en estos cinco meses de trabajo, la tripulación realizó 850 horas de estudios científicos.

Asimismo, luego de la estadía planificada en el hospital, los miembros de la tripulación regresarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y se someterán a evaluaciones y reacondicionamiento posteriores al vuelo estándar.

Kimiya Yui regresando a la tierra luego de una larga estadía científica en el espacio. (Foto: Departamento de Fotografía de la Sede de la NASA)

En redes sociales rápidamente se hicieron populares algunos videos de personas que lograron captar a la nave en el cielo.