Microbús cae a un barranco y deja varios fallecidos y heridos

Al filo de la medianoche, se registró un trágico accidente a la altura del kilómetro 125 de la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Santo Tomás Chiché, Quiché, donde un microbús cayó a un barranco de unos 75 metros, dejando varios muertos y heridos, generando una fuerte movilización de cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales de distintas estaciones acudieron al lugar y han logrado rescatar al menos a siete personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Quiché. En el sitio también se reportan múltiples fallecidos.

Heridos fueron rescatados y trasladados al Hospital Regional de Quiché. (Foto: ASONBOMD)

Las labores de rescate y recuperación de cuerpos se han extendido hasta el amanecer de este viernes debido a lo complicado del terreno.

Hasta ahora se desconoce el número total de víctimas, indicaron socorristas. Aún se desconocen las causas del percance, por lo que las investigaciones están en curso.

El microbús terminó en el fondo de un barranco de unos 75 metros. (Foto: ASONBOMD)