Microbús cae a un barranco y deja varios fallecidos y heridos

El accidente generó una fuerte movilización de cuerpos de socorro ya que varias personas resultaron heridas y otras fallecidas.
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Al filo de la medianoche, se registró un trágico accidente a la altura del kilómetro 125 de la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Santo Tomás Chiché, Quiché, donde un microbús cayó a un barranco de unos 75 metros, dejando varios muertos y heridos, generando una fuerte movilización de cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales Departamentales de distintas estaciones acudieron al lugar y han logrado rescatar al menos a siete personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Quiché. En el sitio también se reportan múltiples fallecidos.
Las labores de rescate y recuperación de cuerpos se han extendido hasta el amanecer de este viernes debido a lo complicado del terreno.
Hasta ahora se desconoce el número total de víctimas, indicaron socorristas. Aún se desconocen las causas del percance, por lo que las investigaciones están en curso.