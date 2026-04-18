Así quedaron los vehículos tras accidente en Villa Nueva

Dos personas murieron tras sufrir un percance vial.
EN CONTEXTO: Trágico accidente en Villa Nueva, dos personas mueren en el lugar
En la 12a. avenida de San Miguel Ramírez, Bárcena, en la zona 3 de Villa Nueva, se originó una tragedia luego de que un transporte de dos ruedas, un camión y un picop chocarán sobre la ruta.
Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, pese a los esfuerzos por mantenerlas con vida.
La ruta que conduce desde Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, hacia Bárcena esta totalmente cerrado tras el hecho.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva solicita a los conductores circular con precaución.