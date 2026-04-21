¡Surge video! Así fue el ataque que dejó cinco fallecidos y tres heridos en zona 6

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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que dos sujetos armados disparan en contra de las personas que consumían alimentos en el lugar.

Una intensa balacera que dejó cinco fallecidos y tres heridos, se registró dentro de una cevichería ubicada en la 18 avenida entre 8a. calle y 9a. calle, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

En el lugar se encuentra una cámara de seguridad, la cual grabó el momento de la masacre que provocó pánico entre los vecinos del sector.

En las imágenes se observa cuando dos sujetos con sudaderos grises y gorras negras ingresan a la cevichería y sin mediar palabra disparan en repetidas ocasiones hacia las víctimas.

Una de las víctimas atacadas se encontraba en solitario en la mesa más cercana a la puerta de ingreso, dos hombres más se estaban en la mesa del costado, mientras las demás víctimas se ubicaban en el centro del lugar.

A pesar de que estos últimos intentaron resguardarse, los sicarios continuaron disparando e incluso se acercaron a atacarlos.

Mira aquí el video:

Así fue la masacre que dejó 5 fallecidos y 3 heridos en una cevivhería de la zona 6 capitalina. pic.twitter.com/bxnq9DFkMK — Geber Osorio (@OsorioGeber) April 21, 2026

En cuestión de segundos, los criminales lograron su cometido y huyeron del lugar con rumbo desconocido.