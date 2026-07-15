VIDEO: imágenes posteriores al fuerte accidente en la Interamericana

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El transporte pesado cayó sobre el picop, dejando al piloto atrapado y gravemente herido.

EN CONTEXTO: Tráiler vuelca e impacta contra un vehículo en la ruta Interamericana

El conductor de un picop estuvo a punto de ser aplastado por un tráiler, luego que este volcara sobre el kilómetro 105 de la ruta Interamericana.

Según información preliminar, el tráiler habría presentado problemas mecánicos, lo que habría provocado que el piloto perdiera el control y cayera sobre el picop.

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para atender a los heridos.

El piloto del picop quedó atrapado entre los hierros del vehículo y fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial, ya que presentaba heridas de gravedad.

Mira el video posterior acá.

Conductor de picop estuvo a punto de morir aplastado por un tráiler en el kilómetro 105 de Ruta Interamericana CA-1 Occidente; servicios de emergencia utilizan equipo especial para rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial. pic.twitter.com/W6HAFuYA8l — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 15, 2026

Varias personas que acercaron para retirar la leña que transportaba el tráiler, la cual quedó sobre el picop.