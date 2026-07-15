Tráiler vuelca e impacta contra un vehículo en la ruta Interamericana

El vehículo, tipo picop, quedó completamente destruido tras el impacto.
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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de miércoles 15 de julio en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana.
El piloto de un tráiler perdió el control del volante y volcó sobre la cinta asfáltica, impactando contra un picop que circulaba por vía.
Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes de ambos vehículos.
El conductor del picop fue trasladado en estado crítico hacia un centro asistencial.
Según información preliminar, el transporte pesado llevaba leña y sufrió un desperfecto mecánico, lo cual habría ocasionado el accidente.
En el lugar quedó combustible derramado y aceite sobre la ruta, por lo que las autoridades piden precaución para lo conductores que pasen por el sector.