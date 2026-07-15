Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Tráiler vuelca e impacta contra un vehículo en la ruta Interamericana

  • Por Jessica González
15 de julio de 2026, 08:02
El transporte pesado quedó volcado sobre la ruta. (Foto: ASONBOMD)

El transporte pesado quedó volcado sobre la ruta. (Foto: ASONBOMD)

El vehículo, tipo picop, quedó completamente destruido tras el impacto. 

OTRAS NOTICIAS: Mineduc investiga incidente que involucró a un niño en un centro educativo

Un accidente de tránsito se registró esta mañana de miércoles 15 de julio en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana. 

El piloto de un tráiler perdió el control del volante y volcó sobre la cinta asfáltica, impactando contra un picop que circulaba por vía. 

Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes de ambos vehículos.

El conductor del picop fue trasladado en estado crítico hacia un centro asistencial. 

El picop quedó completamente destruido. (Foto: ASONBOMD)
El picop quedó completamente destruido. (Foto: ASONBOMD)
El transporte pesado quedó volcado sobre la vía. (Foto: ASONBOMD)
El transporte pesado quedó volcado sobre la vía. (Foto: ASONBOMD)

Según información preliminar, el transporte pesado llevaba leña y sufrió un desperfecto mecánico, lo cual habría ocasionado el accidente. 

En el lugar quedó combustible derramado y aceite sobre la ruta, por lo que las autoridades piden precaución para lo conductores que pasen por el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar