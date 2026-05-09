Imágenes posteriores al mortal accidente en ruta Interamericana (video)

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Dos personas quedaron sin vida en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas fueron trasladadas con heridas a centros asistenciales.

EN CONTEXTO: Fuerte accidente de tránsito deja varios heridos en la Interamericana

Un fatal accidente de tránsito ha dejado a dos personas fallecidas en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales fueron alertados de esta emergencia, debido a que varias personas fueron víctimas de un percance vial en el que se vio involucrado un camión y un picop que colisionaron por causas desconocidas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Municipales indicaron que trasladaron a una persona herida hacia la emergencia del Hospital General de Tecpán.

Mientras que, los Bomberos Voluntarios trasladaron a otras cuatro personas hacia centro asistencial, debido a que sufrieron lesiones de consideración.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar de los hechos quedaron los cuerpos de dos personas quienes murieron debido al fuerte impacto.

Dos personas fallecieron tras un fuerte accidente en el que se vio involucrado un picop y un camión en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché. pic.twitter.com/D0o1G8r9go — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 9, 2026

En las imágenes compartidas por los cuerpos de bomberos se observa que las víctimas mortales quedaron sobre la cinta asfálticas y a un costado de la carretera luego de salir expulsadas tras el accidente vial.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

El picop involucrado quedó prácticamente destruido sobre el asfalto, mientras que el camión terminó empotrado y con serios daños afuera de la carretera.