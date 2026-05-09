Fuerte accidente de tránsito deja varios heridos en la Interamericana (video)

Las víctimas quedaron tendidas en la vía tras el percance.
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Un percance vial dejó varias personas heridas en el Kilómetro 101 de la Carretera Interamericana, en el sector de la aldea Agua Escondida, municipio de Chichicastenango.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, en el que un picop y un camión que transportaba verduras se vieron involucrados.
El picop quedó estrellado sobre el pavimento, mientras que el camión se salió de la vía y quedó encunetado.
En el lugar, de acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, dos personas murieron mientras que otras resultaron heridas.