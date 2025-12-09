Imágenes posteriores a la balacera en residencial de la zona 2 (video)

-

Vecinos del residencial y de los alrededores grabaron videos durante y después del enfrentamiento armado.

La noche del 08 de diciembre se suscitó un altercado a mano armada en un residencial de la zona 2 capitalina, el cual dejó a un guardia de seguridad gravemente herido y que fue trasladado a un centro asistencial.

Según las autoridades, dos vehículos que circulaban desde la zona 6 protagonizaban un intercambio de balas cuando uno de los grupos armados ingresó al residencial para resguardarse, mientras que el otro quedó en la garita.

Luego del cruce de balas, se presentaron cuerpos de bomberos, elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército.

Asimismo, en el siguiente video se puede observar que antes de acordonar el área, vehículos que circulaban por el área pasaban por la escena del crimen.

En redes sociales se han viralizado imágenes de distintos ángulos posteriores al enfrentamiento y de la presencia de Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios en acción para implementar su labor prehospitalaria.

Balacera en condominio San Ángel Zona 2. Heridos y operativo policía. Hay presencia de ejército, PNC y unidades de ambos cuerpos de bomberos. pic.twitter.com/pHz06jsY93 — Walter Hermosilla (@WalteHermosilla) December 9, 2025

Para esta mañana, los impactos de bala en la garita del residencial eran más visibles.

Uno de los dos vehículos armados no logró ingresar al residencial. (Foto: Redes Sociales)

Se presume que en este altercado entre vehículos que se disparaban, viajaba un cabecilla de una estructura criminal.