Imágenes posteriores a las honras fúnebres del agente de PNC

Este domingo se llevaron a cabo las honras fúnebres del onceavo agente muerto tras los ataques del pasado 18 de enero.

La Policía Nacional Civil rindió honras fúnebres al agente de PNC, Sergio Iván García Hernández, el onceavo agente quien falleció en cumplimiento del deber policial tras resultar gravemente herido en un ataque armado realizado por terroristas del Barrio 18.

El acto solemne fue organizado por el Ministerio de Gobernación y se desarrolló en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

García Hernández, egresado de la quincuagésima promoción del curso básico de Agentes de la PNC. (Foto: PNC)

García Hernández, de 33 años, era originario de Guazacapán, Santa Rosa, donde también residía y dejó en la orfandad a su hija de cuatro años.

Familiares y conocidos cercanos se presentaron al lugar para demostrar respeto y resignación tras el fallecimiento del agente.

El agente fue atacado mientras estaba cumpliendo con su deber. (Foto: PNC)

Sergio Iván García Hernández, egresado de la quincuagésima promoción del curso básico de Agentes de la PNC, causando alta el 29 de marzo de 2019, acumulando seis años, diez meses y tres días de servicio activo.

El agente era originario de Guazacapán, Santa Rosa. (Foto: PNC)

Durante su carrera se desempeñó en distintas unidades, entre ellas la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, el Distrito Central, la comisaría 32 de Santa Rosa, la División de Protección de Personas y Seguridad, por último y más reciente se desempeñana en la comisaría 14.

Agentes policiales honran al compañero caído. (Foto: PNC)

Autoridades del Ministerio de Gobernación y altos mandos de la Policía Nacional Civil asistieron y compadecieron el dolor de esta pérdida con la familia.