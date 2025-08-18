Peatón resulta herido tras una discusión entre conductores en la Atanasio

Un peatón que transitaba por el área resultó herido.
TE PUEDE INTERESAR: Así fue el ataque armado tras una discusión en zona 14 (video)
La mañana del lunes 18 de agosto se registró un ataque armado sobre la Calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.
De acuerdo con la información preliminar, el suceso se originó tras una discusión entre dos conductores, lo que derivó en un enfrentamiento en plena vía pública.
Durante el incidente, un transeúnte que se encontraba en el lugar resultó herido sin tener relación con los involucrados, según lo indicó el herido al ser atendido por los socorristas.
La víctima fue identificada como Andy Chávez de 25 años de edad.
Según el informe preliminar, Andy intentó refugiarse al percatarse de los disparos, pero resultó herido de un proyectil en la pierna izquierda, mientras los involucrados en el incidente armado continuaron su marcha.
Bomberos Municipales brindaron atención a la víctima y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial por una lesión provocada con arma de fuego.