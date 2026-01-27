Surgen imágenes del rescate de pasajeros de lancha volcada en Atitlán

Los videos muestran los instantes después de ocurrida la tragedia que dejó dos personas fallecidas.
OTRAS NOTICIAS: Video: Vuelca una lancha en Atitlán y deja dos mujeres fallecidas
Una embarcación quedó volcada en el Lago Atitlán este martes 27 de enero, después de que una fuerte corriente de aire hiciera que el lanchero que dirigía la embarcación perdiera el control y los pasajeros terminaran en el agua.
Al lugar asistieron "Hombres Rana" del cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes rescataron a cuatro personas con vida y las trasladaron hacia un centro asistencial.
Según los socorristas, tras varias inmersiones de buceo se localizaron otras 2 personas más que fallecieron por asfixia por sumersión.
Según información preliminar, en la embarcación se transportaban pasajeros guatemaltecos y extranjeros.
En el video se puede observar cómo sucedió la tragedia y el momento en que los pasajeros se encontraban en el agua mientras otra unidad se dirigía a su ubicación para rescatarlos.