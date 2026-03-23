El Zoológico La Aurora confirma la muerte de Romina, hembra de tigre de Bengala

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Romina presentaba leucismo, pero su vida bajo cuidado humano permitió su desarrollo estable y la generación de conocimiento relevante para la especie.

El Zoológico La Aurora informó este lunes 23 de marzo que, falleció Romina, hembra de tigre de Bengala a sus 17 años tras un proceso de declive fisiológico asociado a su etapa de envejecimiento.

Durante los últimos meses, Romina había sido sometida a monitoreo clínico continuo por el equipo de medicina de veterinaria, en el que se le aplicaron protocolos de atención geriátrica y cuidados paliativos para preservar su bienestar y calidad de vida, según indicó el zoológico.

(Foto: Zoológico La Aurora)

Por lo tanto, este proceso le permitió a la ejemplar acompañarla en su última etapa en condiciones controladas, "priorizando su estabilidad clínica con responsabilidad y respeto", agregó el parque de animales.

Romina ingresó a dicho zoológico en 2010, como un referente de alto valor para la investigación etológica y educación ambiental en Guatemala, fortaleciendo el rol del parque como institución científica enfocada en la conservación y sensibilización del público.

(Foto: Zoológico La Aurora)

Presentaba leucismo

Biológicamente, presentaba leucismo, condición genética recesiva que, a diferencia del albinismo, permite conservar los patrones distintivos de la especie.

En estado silvestre, la probabilidad de supervivencia con esta condición es extremadamente baja; su vida bajo cuidado humano permitió su desarrollo estable y la generación de conocimiento relevante para la especie.

(Foto: Zoológico La Aurora)

Su longevidad constituye un indicador de la efectividad en los protocolos de manejo del zoológico, superando la esperanza de vida de un tigre de Bengala en libertad, según señaló el parque.

Asimismo, su aporte reproductivo fue significativo para la gestión ex situ, registrándose en 2014 el nacimiento de tres crías, hito que contribuyó al conocimiento en manejo neonatal y genética de poblaciones.

(Foto: Zoológico La Aurora)

El tigre de Bengala se encuentra clasificado En Peligro (EN) por la UICN; la presencia de ejemplares bajo cuidado humano genera información vital para la conservación global.

"Expresamos nuestro agradecimiento a quienes acompañaron a Romina con respeto y cariño", escribió el Zoológico La Aurora, en una publicación.