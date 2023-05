El impactante video musical de Thalía junto al guatemalteco Ben Carrillo

Thalía lanzó el video oficial del sencillo "La muralla verde", que grabó con las voces del guatemalteco Ben Carrillo y Bruses.

En contexto: Guatemalteco Ben Carrillo realiza una canción junto a Thalía

A través de las redes sociales se hizo oficial el clip del tema de la banda de rock Enanitos Verdes, que la mexicana lanzó como homenaje y parte de su disco Thalía's Mixtape.

"Estoy sin palabras, la manifestación existe y esta maratón continúa", escribió el famoso acerca de este importante momento en su carrera.

En el clip los famosos ingresan abruptamente a una oficina y deciden darle su toque cantando frente a los trabajadores, que se convierten en sus bailarines.

Carrillo se lleva una gran parte del tema al igual que Bruses. Todos llevan el pelo alborotado y dan un poco de arte y color al lugar.

Acerca de Thalía's Mixtape:



Este es el nuevo álbum de la mexicana que además está acompañado de una docu-serie que relata sobre la música que la inspiró durante su trayectoria, además cuenta con la participación de artistas icónicos del rock en español.

Cuenta con 11 canción de los 80 y 90.



El proyecto le tomó cuatro años desarrollar. "Este álbum y la docu-serie recorren las canciones que influyeron en mi camino y forjaron mi destino", dijo. Entre las colaboraciones destacan David Summer, Charly Alberti de Soda Stereo, Aterciopelados y Rocco Pachukote.

La mini serie fue producida por Tommy Mottola, Thalía Sodi, el co-fundador de Ntertain, Lex Borrero junto a Bruce Gilmer y Amanda Culkowski de MTV Entertainment Studios y cuenta también con la participación especial de Charly Alberti, de Soda Stereo.

Podrá verse en Paramount+.

¿Quién es Ben Carrillo?

El guatemalteco reside en Estados Unidos y su estilo llamó la atención al manager del mismo JBalvin, a quien conoció mientras trabajaba como mesero. Los estilos de su música son reggae, reguetón, trap, rap y balada, aunque en algunas entregas ha agregado rock.

Migró al norte desde la adolescencia y tras graduarse de High School (bachillerato) realizó dos trabajos simultáneos que lo llevaron a ahorrar para invertir y dedicarse a componer y producir música.

Gracias a su talento para escribir canciones ha logrado trabajar con algunos productores colombianos, entre ellos Sky, el productor de JBalvin, su carrera ha ido escalando y muchos ven a su trabajo un futuro prometedor.

"Hice dos trabajos al mismo tiempo por 8 años, ahora ya vivo de la música, tenía hambre de llegar a hacer algo con mi arte, me encanta componer, no me veo haciendo nada más, aunque no lograra nada de esto, seguiría componiendo, me encanta hacerlo", explicó en una entrevista a Áme Enterprise.

"Tuve que escribir 10 mil canciones malas para escribir una buena" agregó acerca de su duro camino.

"Al irme no tenía pensada la música, pensaba en el 'sueño americano', en mi situación ya no me quedaban más opciones, si me quedaba (en Guatemala) mi vida habría tomado un rumbo malo por el entorno en el que estaba y cosas personales, tomé la decisión de irme y dejé a mis 3 hermanos muy pequeños, sabía que al irme iba a poder ayudarlos, gracias a Dios y al esfuerzo los he podido sacar adelante y lo estoy logrando ahora", contó.

Carrillo visita de manera continua Guatemala por su familia y realiza presentaciones, el famoso ha estado en el Line Up del EMF.