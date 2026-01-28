Impactantes imágenes: fuerte avalancha "entierra" complejo en India (video)

La masiva avalancha cubrió por completo un complejo turístico.
Una masiva avalancha golpeó la tarde del martes 27 de enero un complejo turístico, ubicado en Sonamarg, distrito de Ganderbal, India.
La cámara del lugar captó el momento en que la agresiva nube se levantó con fuerza hasta cubrir todo el complejo, enterrando casas, edificios y vehículos bajo toneladas de nieve.
Pese a la magnitud del impacto, autoridades no reportaron víctimas ni heridos. Pero aún siguen en alerta.
Mira el video:
La avalancha, provocada por las intensas nevadas que ha afectado a la región en los últimos días, golpeó la zona de hoteles.
Toda el área se mantiene en alerta meteorológica de alto riesgo.