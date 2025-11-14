Panorama económico: el impacto de las ventas de final de año en el consumo nacional

-

La temporada de fin de año representa un período crítico para el comercio, marcando el pulso del consumo nacional y la vitalidad del sector exportador.

Para el cierre de este 2025, el panorama económico se presenta con una dualidad: mientras el comercio electrónico local experimenta una desaceleración en su crecimiento, la demanda de productos de temporada para exportación, especialmente hacia Estados Unidos, mantiene una fuerza arrolladora.

Para el sector del comercio en línea en Guatemala, la industria ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos ocho años, con una notable "explosión de nuevos competidores en los últimos dos años", según Mario Porres, CEO de Guatemala Digital, empresa líder de compraventa en línea a nivel nacional.

Sin embargo, las perspectivas de cierre de año reflejan una ligera contracción en el ritmo expansivo, según Porres, quien proyecta un cierre de año con un crecimiento del 20% respecto del año anterior. Aunque positiva, esta cifra marca una desaceleración significativa comparada con el ritmo promedio del 50% que la empresa mantuvo durante los últimos seis años.

El comercio en línea muestra un crecimiento constante con la explosión de nuevos competidores. (Foto: Canva/Soy502)

Según Porres, esta reducción en el dinamismo se debe a factores externos, específicamente "los nuevos aranceles del Gobierno Donald Trump, debido a que toda nuestra mercadería es importada de Estados Unidos".

¿Cómo se prepara el comercio en línea?

La estrategia para afrontar la demanda de fin de año varía. En el caso de Guatemala Digital, la preparación difiere del modelo minorista tradicional, dijo Porres, quien explicó que su modelo de negocio se basa en un catálogo generalista de "decenas de millones de productos", enfocado en artículos que el consumidor "no sabe identificar dónde comprar".

Su preparación no implica un abastecimiento masivo previo a la temporada. "El 80% de nuestras ventas es crossborder, este inventario se compra sobre ventas realizadas, lo que nos permite no tener la necesidad de abastecernos en mayor medida para ciertas temporadas como la navideña", indicó Porres.

El modelo de crossborder implica compras sobre ventas realizadas. (Foto: Canva/Soy502)

Un motor para la exportación

Mientras el comercio local navega en la desaceleración, el mercado de exportación de productos navideños enfrenta una demanda robusta, impulsada principalmente por el colosal mercado norteamericano.

Los datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) revelan la magnitud de esta oportunidad. El 85% de los estadounidenses celebra la Navidad, generando ventas minoristas estimadas en US$843 mil millones.