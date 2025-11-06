Agexport plantea duplicar la tasa de exportaciones para 2035

-

Asociación presenta ruta para concretar meta de exportaciones.

El director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Amador Carballido, presentó los lineamientos estratégicos del plan Way to Play, que busca duplicar la tasa de exportaciones nacionales para el 2035.

El proyecto contempla una serie de acciones estructurales que involucrarían tanto al sector privado como al público, con el objetivo de elevar la tasa de crecimiento de las exportaciones del actual 4 % a niveles que oscilen entre el 8 % y el 11 % en la próxima década.

Durante su intervención, Carballido explicó que el crecimiento histórico de las exportaciones guatemaltecas se ha mantenido estable en torno al 4% anual en los últimos diez años, y que mantener esa tendencia sería insuficiente para alcanzar las metas proyectadas.

Amador Carballido, diretor general de Agexport, informó sobre los planes de la institución. (Foto: Archivo / Soy502)

"Estamos buscando que el país retome y aumente la tasa de exportaciones a tasas que van a ir entre 8% a 9% entre el año 2027 a 2032, y que incluso de 2032 a 2035 crezcan entre un 10% al 11%", afirmó el directivo

Advirtió que el reto no se alcanzará con las prácticas actuales, pues "aumentar esas tasas de crecimiento de las exportaciones cuando se trae una inercia del 4 % implica esfuerzos muy grandes".

"No es algo que lo vamos a hacer haciendo lo que hacemos hoy", enfatizó Carballido, quien destacó la necesidad de un compromiso conjunto entre empresas y Estado para superar los obstáculos estructurales del comercio exterior guatemalteco.

Plan tiene cuatro pilares

El plan se sustenta en cuatro ejes, el primero es el mantenimiento y aumento de las exportaciones anuales, que representaría un crecimiento adicional de unos US$ 8 mil millones (Q 61,280 millones).

Este incremento, sin embargo, presionaría fuertemente la infraestructura portuaria nacional, la cual, según Carballido, ya enfrenta limitaciones operativas que podrían convertirse en un cuello de botella para el comercio exterior.

El segundo pilar contempla la creación de nuevas industrias y clústeres de exportación, con una meta de US$ 1,400 millones (Q 10,724 millones), lo cual implicaría desarrollar sectores productivos que hoy no existen, pero que podrían convertirse en motores de crecimiento para la economía.

Agexport busca concretar su plan. (Foto: Wilder López / Soy502)

En tercer lugar, se encuentra la atracción de inversión extranjera directa, proyectada en US$ 5 mil millones (Q 38,300 millones), equivalente al 30 % del total estimado.

Carballido advirtió que mejorar la infraestructura portuaria será esencial para alcanzar este objetivo, ya que "con la reputación que hoy tenemos en los puertos, por ejemplo, en el puerto Quetzal, es difícil convencer a ciertas empresas de que vengan al país".

El último componente es el aumento del valor agregado de las exportaciones, que representaría alrededor de US$ 2,400 millones (Q 18,384 millones).

Este eje está estrechamente vinculado con la diversificación de mercados, una estrategia que, según el directivo, resulta crítica ante la incertidumbre comercial internacional.

"Si pensamos que el mercado se está cerrando o se está volviendo más difícil de acceder, pues nos tocará ir a otros donde podamos ingresar", señaló Carballido.

El diagnóstico de Agexport advierte que el crecimiento proyectado no será posible sin una modernización sustancial de la infraestructura logística del país.

Las exportaciones del país crecen desde hace una década a un ritmo del 4 % anual. (Foto: Archivo / Soy502)

Carballido recordó que más del 66 % de las exportaciones guatemaltecas se movilizan por vía marítima, lo que incrementa la presión sobre los puertos nacionales.

De acuerdo con datos de la institución, el movimiento de contenedores ha pasado de 280,379 en el año 2000 a más de 1,042,000 en 2024, un crecimiento que no ha sido acompañado por inversiones equivalentes en infraestructura.

"Los gestores portuarios han hecho todo lo que han podido para que esto pase. Porque la infraestructura que tienen se parece mucho a la que tenían en el año 2000", subrayó.