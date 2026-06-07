Empresa a cargo del proyecto Xochi se pronuncia ante suspensión de licencia en Mazate

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De acuerdo con la empresa encargada del proyecto Xochi Corredor de las Flores, explicó los pasos que siguió para obtener la licencia de construcción y los trámites solventes.

A escasos días de la fecha programada para la inauguración del proyecto vial Xochi Corredor de las Flores, la Municipalidad de Mazatenango aún no ha resuelto una prórroga solicitada por la empresa en febrero del presente año y a mes y medio de su vencimiento.

Luego de conocerse la decisión de dicha comuna de cerrar el paso por la vía principal del proyecto, los personeros de la entidad explicaron cómo cumplieron con los requisitos establecidos como su preocupación porque la fecha prevista para la inauguración está cerca.

Por medio de un comunicado, la empresa informó que tras esperar el vencimiento de la prórroga que dicha municipalidad concedió en 2025 "la Municipalidad de Mazatenango y sus autoridades tomaron la decisión de poner en riesgo la puesta en marca de esta opción vial".

Comunicado emitido por la empresa a cargo del proyecto Xochi Corredor de las Flores. (Foto: Cortesía)

La obra abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, con el objetivo de ahorrar, por medio de un sistema de peaje el tráfico que ahora consiste en dos o tres horas y reducirlo a 25 minutos.

Según la empresa, el pasado 4 de junio se procedió a la suspensión, sin que le fueran notificadas las razones de la acción de hecho de cierre del paso por la vía principal (mismo que forma parte del derecho de vía adquirido por la misma compañía) y sin que se les hiciera saber los argumentos de la acción municipal en propiedad privada.

El proyecto es desarrollado por Fondo BPS S.A., y busca reducir los tiempos de viaje mediante una autopista de peaje que permitiría a los usuarios ahorrar varias horas de trayecto.