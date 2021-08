El impresionante video del cambio de marea que provocó el huracán "Ida"

El huracán Ida ha sido considerado como uno de los más potentes que ha tocado tierra en Estados Unidos (EE. UU.). Durante su paso, los vientos alcanzaron hasta 240 kilómetros por hora.

En un video publicado por las agencias meteorológicas estadounidenses se observa cómo, en menos de tres horas, hubo un cambio considerable en la marea.

Las imágenes fueron captadas desde las 9 horas en Grand Isle, Luisiana, hasta llegado el mediodía. La marea ciclónica es impresionante y la rapidez con la que crece es aún mayor.

The rapid onset of storm surge from #HurricaneIda could be seen this morning from Grand Isle, Louisiana. If you're being told to shelter in place during a storm by local authorities, don't risk it, you could be overtaken quickly in a matter of hours as shown here. pic.twitter.com/oJ5WXYxNKM — IntelWalrus (@IntelWalrus) August 29, 2021

Incluso se registraron inundaciones a los pocos minutos en los que el huracán había tocado tierra. Los ríos crecieron y el viento se incrementó.

La marejada ciclónica empieza a causar estragos en las costas de Luisiana, El Huracán Ida oficialmente acaba de tocar tierra.

️@Bilancieripic.twitter.com/G0q2R0WUIb — Infociudad 24 (@infociudad24) August 29, 2021

El viento ha alcanzado velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Ida es considerado uno de los huracanes más potentes en los últimos 10 años.

Wind gusts are picking up in Houma, Louisiana. Eyewall coming soon. #Hurricane #Ida pic.twitter.com/XiKrGmFPj8 — Mike Theiss (@MikeTheiss) August 29, 2021

El huracán ganó fuerza con rapidez. Durante su paso por el Golfo de México, pasó de tener vientos de 72 kilómetros durante la madrugada, hasta llegar a los 240.

Mientras que el Centro de Huracanes prevé que puedan llegar hasta los 250 kilómetros por hora y que se transforme en un huracán categoría 5.