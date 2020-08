Dos fuertes explosiones registradas este martes en la zona del puerto de Beirut provocaron decenas de heridos y varios muertos.

Las deflagraciones, cuyo origen se desconocía por el momento, fueron oídas en varios sectores de la ciudad y provocaron la rotura de vidrios en numerosos edificios a varios kilómetros a la redonda. Una columna de humo naranja se podía ver de lejos.

Según informaciones preliminares de la prensa local, la explosión habría sido resultado de un incidente en el puerto de Beirut.

A view of the Beirut explosion from a dashcam. Imagine driving and seeing this. pic.twitter.com/kqzkyCwOE4 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

En videos compartidos en redes sociales se observa el momento de la explosión captada desde un vehículo en movimiento.

Líbano vive la peor crisis económica en décadas, marcada por una depreciación de la moneda sin precedentes, hiperinflación y despidos masivos que alimentan desde hace varios meses el descontento social.