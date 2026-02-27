Intentaba parquearse, arrolla dos motos y se da a la fuga (video)

El conductor pretendía parquearse y en su intento fallido terminó arrollando y pasando por encima de dos motocicletas.
Un video captó el momento exacto en el que un vehículo tipo picop colisiona contra dos motocicletas en una calle de Nebaj, Quiché.
El hecho sucedió en el Cantón Vipila cuando el conductor del automóvil intentaba parquearse y terminó arrollando las dos motocicletas, al percatarse decide huir pero termina pasando por encima de uno de los vehículos de dos ruedas.
Tras el hecho el conductor sigue la marcha y se da a la fuga sin imaginar que quedó grabado desde una cámara de vigilancia. En el video se puede observar que vecinos salen de sus inmuebles y peatones se acercan a levantar las motos que quedaron dañadas.