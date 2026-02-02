Graban imprudencia de conductor en la Reforma para "evitarse" la cola (video)

El conductor se cruzó todo el arriate central de la avenida para salir al otro lado de la calle.
OTRAS NOTICIAS: Esta será la multa para los conductores que no respeten las "Bahías antibloqueo"
El conductor de un auto, tipo camionetilla, cometió una imprudencia en la Avenida Reforma, zona 9, la cual quedó grabada.
Según las imágenes, el piloto se salió de la cola para irse sobre el arriate central de la avenida y poder llegar hasta el otro lado, con el fin de incorporarse al carril contrario, lo cual logra con total tranquilidad.
La maniobra ha sido duramente criticada
Mira aquí el video:
Autoridades de tránsito piden precaución al conducir y respetar las señales correspondientes, para evitar accidentes y sanciones.