Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Imprudencia de conductor que lleva a un niño queda grabada (video)

  • Por Jessica González
31 de diciembre de 2025, 07:56
Rebasó y estuvo a punto de ser arrollado. (Foto: captura de video)

Rebasó y estuvo a punto de ser arrollado. (Foto: captura de video)

Ambos estuvieron a punto de arrollados por la imprudente maniobra.

OTRAS NOTICIAS: Tiene 21 años, llegó en un vuelo de deportados y terminó capturada

El conductor de una motocicleta fue grabado mientras transitaba de manera imprudente en una carretera, llevando a un menor en la parte de atrás.

Las imágenes muestran cómo el hombre viene tras un camión y sin percatarse de que un picop venía cerca, quiso rebasar cruzándose de forma imprudente al otro carril.

El conductor del auto tuvo que hacerse a un lado para no arrollar la motocicleta.

Estas son las imágenes:

Ese incidente se suma a una lista de casos de irresponsabilidad vial que preocupan a las autoridades.

Existe un debate continuo sobre la falta de cumplimiento de las normas de tránsito, exigiendo mayor control y educación vial en el país.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar