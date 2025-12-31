Imprudencia de conductor que lleva a un niño queda grabada (video)

Ambos estuvieron a punto de arrollados por la imprudente maniobra.
El conductor de una motocicleta fue grabado mientras transitaba de manera imprudente en una carretera, llevando a un menor en la parte de atrás.
Las imágenes muestran cómo el hombre viene tras un camión y sin percatarse de que un picop venía cerca, quiso rebasar cruzándose de forma imprudente al otro carril.
El conductor del auto tuvo que hacerse a un lado para no arrollar la motocicleta.
Estas son las imágenes:
Ese incidente se suma a una lista de casos de irresponsabilidad vial que preocupan a las autoridades.
Existe un debate continuo sobre la falta de cumplimiento de las normas de tránsito, exigiendo mayor control y educación vial en el país.