La imprudencia de dos conductores que pudo terminar en tragedia (video)

Uno de los conductores terminó en el asfalto, pero logró levantarse.
Un accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad del bulevar La Pedrera, sector de Proyectos 4-4, zona 6.
Las imágenes muestran cómo el conductor de una motocicleta se salvó de impactar contra un poste de electricidad.
El conductor venía rebasando por el carril derecho cuando otro motociclista intentó hacer lo mismo, haciendo que el primero perdiera el control y fuera a empotrarse contra un poste que estaba en el área.
Por fortuna, el joven cayó antes de que el vehículo impactara, por lo que no resultó herido y logró levantarse.
Mira aquí el video: