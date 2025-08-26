-

El IUSI es un impuesto anual para inmuebles. Descubre cómo calcularlo, dónde pagarlo y qué documentos presentar.

Casas, terrenos y apartamentos están sujetos al pago anual del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ante las municipalidades de todo el país.





Aprende todo sobre el IUSI: exenciones, tarifas por millar y pasos para realizar el pago en tu municipalidad. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Los fondos recaudados aseguran el ofrecimiento de un mejor servicio público, tener mejor infraestructura y la puesta en marca de proyectos de desarrollo para la población.

El IUSI puede pagarse en una sola cuota cada comienzo de año, de lunes a viernes, en horarios hábiles, y el monto se estima según el valor de la propiedad.

Si el terreno vale hasta Q2,000, queda exento de pago, y de Q2,000.01 a Q20 mil, la tasa es de 2 por millar.

Luego, de Q20,000.01 hasta Q70 mil es de 6 por millar, y de Q70,000.01 en adelante se cobra 9 por millar.





Qué es el IUSI y cómo pagar el impuesto en Guatemala? (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El monto se calcula con la ayuda de un gestor de negocios, y el pago puede hacerse en la oficina del IUSI situada en la comuna.

Dicho tributo se debe tener en cuenta al momento de hacer el traspaso de bienes inmuebles, ya que el antiguo propietario queda sujeto al pago en caso de no hacerlo.





Impuesto IUSI: cuánto pagar según el valor del terreno. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Para concretarlo, se debe presentar la fotocopia de la escritura pública, la fotocopia del plano facilitado por el Registro de Información Catastral (RIC), fotocopia del DPI y fotocopia del boleto de ornato.

El dueño debe presentarse personalmente en la oficina del IUSI, o bien delegar al gestor de negocios para que lo represente.