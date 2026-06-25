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Impuestos por transacción bancaria: La nueva modalidad de estafa en Guatemala

  • Por Reychel Méndez
25 de junio de 2026, 12:56
Los estafadores pretendían&nbsp;exigir un pago por supuesto impuesto por una transacción bancaria. (Foto ilustrativa: iStock)

Los estafadores pretendían exigir un pago por supuesto impuesto por una transacción bancaria. (Foto ilustrativa: iStock)

El Ministerio de Finanzas alerta a la población ante esta nueva modalidad de estafa.

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Este jueves 25 de junio, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), dio a conocer un caso de intento de estafa en el que una persona recibió una carta falsa para exigirle el pago de un supuesto impuesto por una transacción bancaria.

Ante esta situación, el Minfin hizo un llamado a la población para no dejarse engañar ya que ni la institución, ni sus autoridades cobran impuestos por ninguna vía. Además realizó algunas recomendaciones: 

  • Si recibe una notificación sospechosa relacionada con supuestos impuestos, cobros o sanciones, no realice ningún pago sin verificar antes la información por los canales oficiales.
  • Revise cuidadosamente la procedencia del documento, firmas, sellos y datos de contacto, ya que los estafadores suelen hacerse pasar por autoridades para generar temor o urgencia.
  • Si usted recibe una carta, llamada o mensaje de este tipo, denúncielo de inmediato ante las autoridades correspondientes.
  • Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no compartir información personal, bancaria o financiera con personas desconocidas o ante comunicaciones de origen dudoso.

De ese modo, el ministerio compartió una fotografía de la supuesta carta, para que los ciudadanos puedan estar alertas de posibles estafas.

Esta es la carta de intento de estafa. (Foto: Minfin)
Esta es la carta de intento de estafa. (Foto: Minfin)

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