Misterioso crimen: mujer es localizada sin vida dentro de su vivienda

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Una sus hijas la encontró sin vida sobre la cama.

Elena Cruz Carrillo, de 39 años, originaria de Totonicapán y residente en el sector Buena Vista, Chimaltenango, fue localizada sin vida dentro de su vivienda, donde también se encontraban sus cuatro hijos, quienes, como cada mañana, esperaban a que su madre los atendiera.

Al no verla ni encontrar el desayuno, los menores comenzaron a buscarla y, minutos después, una de las niñas ingresó a la habitación, donde la encontró sin vida sobre la cama.

La mujer fue localizada sin vida sobre su cama. (Foto: Mónica Franco/Colaboradora)

Vecinos relataron que durante la madrugada escucharon detonaciones de arma de fuego; sin embargo, debido a que en el sector es frecuente oír disparos, no imaginaron que se trataba de un hecho violento. Fue hasta horas más tarde cuando se alertó a las autoridades.

Los Bomberos Voluntarios evaluaron a la víctima e informaron que sufrió una herida de bala en la cabeza, lo cual le causó la muerte de manera instantánea.

Una de las hijas de la mujer fue quien la encontró sin vida. (Foto: Mónica Franco/Colaboradora)

El esposo es sospechoso

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) procesaron la escena y encontraron un casquillo, el cual fue embalado para establecer cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

Uno de los sospechosos del crimen podría ser la pareja de la víctima, quien trabaja como guardia de seguridad, según familiares de Cruz Carrillo.