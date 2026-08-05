Misterioso crimen: mujer es localizada sin vida dentro de su vivienda

Una sus hijas la encontró sin vida sobre la cama.
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Elena Cruz Carrillo, de 39 años, originaria de Totonicapán y residente en el sector Buena Vista, Chimaltenango, fue localizada sin vida dentro de su vivienda, donde también se encontraban sus cuatro hijos, quienes, como cada mañana, esperaban a que su madre los atendiera.
Al no verla ni encontrar el desayuno, los menores comenzaron a buscarla y, minutos después, una de las niñas ingresó a la habitación, donde la encontró sin vida sobre la cama.
Vecinos relataron que durante la madrugada escucharon detonaciones de arma de fuego; sin embargo, debido a que en el sector es frecuente oír disparos, no imaginaron que se trataba de un hecho violento. Fue hasta horas más tarde cuando se alertó a las autoridades.
Los Bomberos Voluntarios evaluaron a la víctima e informaron que sufrió una herida de bala en la cabeza, lo cual le causó la muerte de manera instantánea.
El esposo es sospechoso
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) procesaron la escena y encontraron un casquillo, el cual fue embalado para establecer cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.
Uno de los sospechosos del crimen podría ser la pareja de la víctima, quien trabaja como guardia de seguridad, según familiares de Cruz Carrillo.