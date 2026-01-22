Impulsan ley de cero tolerancia para castigar con mayor dureza el sicariato

-

El proyecto combina castigo penal estricto con programas de prevención y reinserción para evitar el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciativa busca construcción de cárcel de máxima seguridad por urgencia nacional

En un contexto marcado por el estado de sitio vigente en Guatemala, decretado tras recientes ataques atribuidos a grupos terroristas y estructuras criminales, el Congreso de la República conoció la iniciativa de ley número 6659 que propone aprobar la Ley de Cero Tolerancia al Sicariato.

La propuesta busca responder al repunte de la violencia y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar uno de los delitos más graves asociados al crimen organizado, como los asesinatos por encargo.

(Imagen: captura de pantalla)

La propuesta plantea tipificar el sicariato como un delito autónomo, con penas de prisión inconmutables que van de 30 a 50 años, reforzando así la capacidad del Estado para perseguir y sancionar estos hechos de forma más efectiva.

La iniciativa parte del reconocimiento de que el sicariato ha generado un fuerte impacto en la seguridad ciudadana y en la paz social, especialmente por el uso creciente de adolescentes dentro de estructuras criminales.

(Imagen: captura de pantalla)

En ese sentido, el proyecto no solo endurece las sanciones penales, sino que también incorpora medidas para castigar con la pena máxima los casos en los que se reclute, utilice o induzca a menores de edad o personas con discapacidad, así como cuando el delito se cometa en el marco de maras, pandillas u organizaciones criminales.

Además de las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la propuesta establece que el sicariato será un delito de acción pública, perseguible de oficio y sin posibilidad de salidas alternas.

La iniciativa de Ley de Cero Tolerancia al Sicariato busca crear un delito autónomo con penas severas y sin beneficios procesales. (Foto: Archivo/Soy502)

Paralelamente, obliga al Estado a implementar programas permanentes de prevención, protección y reinserción social dirigidos a adolescentes en riesgo o que hayan cumplido sanciones, con el objetivo de romper los ciclos de violencia y evitar su reincidencia en actividades criminales.