Inacif realizará más estudios para esclarecer la muerte de Thelma Galindo

-

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de Thelma Galindo fue hallado en el fondo de un barranco.

Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto cuando salió de su casa, ubicada en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.

Tras semanas de búsqueda, su cuerpo fue localizado el pasado miércoles 20 de agosto en un terreno baldío ubicado en el kilómetro 15 ruta al Pacífico.

Al llegar a lugar, los cuerpos de socorro constataron que se trata de una mujer, cuyo cuerpo ya está en avanzado estado de descomposición.

Más estudios

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha confirmado que el cuerpo de la fallecida es el de Galindo, sin embargo, afirman que aún no se tiene determinada la causa de muerte, por lo que deberán realizar más estudios, los cuales podría llevar entre 4 y 6 semanas.

Salió a caminar

Una familiar de la desaparecida, contó a Soy502 que Galindo salió diciendo que solo iría a caminar, por lo que únicamente llevaba un pachón de agua color rosado.

Desde ese momento, familiares y amigos no pararon de buscarla. Solicitaron acceso a cámaras del sector, pero todo fue en vano, pues nunca lograron obtener ningún rastro de Galindo.

Fue hasta este miércoles que fue hallada sin vida.