Inauguran Expo Horeca 2026, la profesionalización del sector turístico

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La primera edición de la Expo, dedicada al sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca), se lleva a cabo del 16 al 17 de abril en el Hotel Westin Camino Real, en colaboración de Brontë Connection con Siete Zero.

Expo Horeca Guatemala forma parte de una plataforma regional que ha tenido presencia en Panamá y Honduras, y llega por primera vez al país con una propuesta renovada y adaptada al contexto local.

La llegada de este evento regional a Guatemala responde al crecimiento sostenido del turismo y a la necesidad de profesionalizar e innovar en la industria.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

La agenda de los dos días del evento contempla diversas conferencias con invitados nacionales e internacionales, entre ellos Eva Ballarín de España, quien inició la jornada con el tema "10 Tendencias del turismo del futuro", brindando un amplio panorama sobre las oportunidades de Guatemala como destino turístico.

Conferencia de Eva Ballarín (Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

"Innovar o desaparecer: ¿Cómo desarrollar productos irresistibles?; "¿Cómo venderle a la generación Z?"; y "Tendencias que están redefiniendo la experiencia hotelera", son algunos temas de las conferencias que se abordarán en Expo Horeca.

También se contará con espacios de diálogo y discusión para generar nuevas propuestas y aprender de experiencias de otros países sobre cómo innovar las estrategias de atención a los turistas.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Simultáneamente, se estarán impartiendo talleres por parte de las marcas participantes dentro de la exposición sobre técnicas novedosas que aportan a la industria.

“ Guatemala tiene una oferta de turismo muy fuerte en la región y es importante que los profesionales se actualicen constantemente para seguir siendo competitivos a nivel global ” Ligia Illescas , directora de Expo Horeca.

Expo Horeca brinda la oportunidad a los actores del sector para dar a conocer su tecnología, productos y servicios. En esta primera edición, en Guatemala, participan más de 70 empresas nacionales e internacionales.