Incendios marcan las emergencias atendidas por bomberos este 1 de enero

-

Los cuerpos de socorro se mantienen en alerta en este inicio de año.

Desde las primeras horas del 1 de enero de 2026, los Bomberos Voluntarios han atendido 15 incendios los cuales se registraron en distintos puntos del país.

Según el reporte oficial, los siniestros ocurrieron entre las 08:00 horas del 31 de diciembre de 2025 y el mediodía del 1 de enero de 2026.

Los incendios incluyeron emergencias estructurales y forestales, lo que activó múltiples unidades de respuesta.

Un incendio estructural ocurrió en una recicladora ubicada en la 1a calle, zona 10 de Villa Nueva, a un costado del basurero de AMSA.



Se consumieron toda la recicladora y una cochera, donde fallecieron 5 cerdos debido a quemaduras. pic.twitter.com/bKbgaZGiab — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 1, 2026

De acuerdo con la información, 10 incendios fueron estructurales, entre ellos viviendas afectadas en zonas 7, 6, 11 y San Pedro Sacatepéquez; un inmueble en Cobán y otro en San Felipe de Jesús, Retalhuleu.

También se registraron accidentes en una fábrica de muebles en Mixco, una recicladora en Villa Nueva, una fábrica de tarimas en Amatitlán y una bodega en la colonia Granai II, zona 11.

Asimismo, se reportaron cinco incendios forestales en sectores de Brigada, zona 18, Palín, Escuintla; San Jorge, Amatitlán y Martinico 1, zona 6, los cuales requirieron labores de control para evitar su propagación hacia áreas pobladas.

LEA MÁS: Localizan a una persona sin vida en la Plazuela de Jocotenango

Además de los incendios, los socorristas atendieron otras emergencias durante el mismo período, entre ellas tres ataques armados en San Pedro Ayampuc, Carolingia, Mixco y San José Pinula.

También atendieron dos accidentes vehiculares, uno involucró a un camión recolector de basura en la zona 3 y otro a un vehículo sedán en la autopista Palín-Escuintla.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones durante las festividades de fin de año, reportar cualquier conato de incendio de inmediato y seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.