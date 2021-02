Captan explosión de unas 200 pipas de combustible en Irán (video)

Decenas de camiones cisterna cargados de combustible se incendiaron el sábado en un paso fronterizo entre Irán y Afganistán, creando una hoguera de tales dimensiones que los bomberos no podían acercarse al lugar del siniestro.

El pavoroso incendio se produjo en el paso de Islam Qala, a unos 120 kilómetros de la ciudad afgana de Herat, en un estacionamiento de camiones.

"Había entre 200 y 300 camiones cisterna aparcados y logramos salvar algunos, pero la mayoría fueron engullidos por el fuego, que es tan enorme que nadie puede acercarse en un kilómetro a la redonda", explicó Younus Qazi Zada, el jefe de la Cámara de Comercio de Herat.

"La estimación inicial es de millones de dólares de pérdidas, pero habrá que esperar hasta que el fuego se haya extinguido para evaluar los daños", añadió.

Al menos 17 personas tuvieron que ser ingresadas en hospitales, algunas con serias quemaduras, añadió Ibrahim Mohammadi, jefe del servicio de ambulancias de Herat.

Jailani Farhad, portavoz del gobernador de la provincia, explicó que carecían de suficiente equipamiento para apagar el incendio. "A través del Ministerio de Exteriores hemos pedido ayuda al gobierno de Irán para contener el fuego", indicó.

Las causas del siniestro se desconocen por el momento.

Videos en las redes sociales mostraban enormes llamas y nubes de humo negro en el cielo.

Islam Qala es uno de los principales puntos fronterizos de Afganistán, y el principal punto de tránsito comercial con Irán.

