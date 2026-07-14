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Incendio consume un comercio en ruta al Pacífico (videos)

  • Por Geber Osorio
14 de julio de 2026, 07:23
El incendio consumió un comercio la mañana de este martes. (Foto: Luxtor Guatemala)

El incendio consumió un comercio la mañana de este martes. (Foto: Luxtor Guatemala)

El siniestro ha dejado pérdidas materiales según indicaron los cuerpos de socorro que trabajan en el lugar.

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Un incendio de grandes magnitudes ocurrió la mañana de este martes 14 de julio en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia luego de que el siniestro, que se registró en un comercio, amenazara con extenderse hacia otros inmuebles.

El cuerpo de bomberos indicó que hasta el momento han utilizado más de 8 mil galones de agua ante este incendio que ha dejado pérdidas materiales.

De momento se desconoce lo que provocaron las llamas que alertaron a trabajadores y demás personas del sector.

Vehículos que se encontraban el interior del local también quedaron calcinados.

Las llamas consumieron todo a su paso dentro de un comercio en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico. (Foto: CVB)
Las llamas consumieron todo a su paso dentro de un comercio en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico. (Foto: CVB)

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