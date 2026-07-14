Cámara capta el momento en que ocurre un asalto en zona 18

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El robo sucedió a plena luz del día y quedó grabado por una cámara de seguridad.

Una cámara de seguridad grabó un asalto ocurrido en la 9a. Avenida y 13 calle de la colonia Atlántida, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa el momento en que dos personas caminan sobre la calle y luego aparece un motorista que tras vigilarlos regresa hacia ellos.

El delincuente le pide aparentemente bajo amenazadas a una de las víctimas que deje su celular en el suelo, mientras da vueltas con la motocicleta.

Por lo tanto, el transeúnte se agacha para dejar su celular, el cual es recogido por el asaltante, quien posteriormente huye del lugar.

Mira aquí el video: