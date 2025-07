Incendio consume escenario de Tomorrowland a dos días del inicio del festival

-

Miles de asistentes que ya se encuentran en Bélgica o están por viajar, a la espera de un comunicado que defina si el evento será cancelado, pospuesto o reconfigurado.

Un incendio registrado este miércoles 16 de julio destruyó gran parte del escenario principal de Tomorrowland, el famoso festival de música electrónica que se celebra en Boom, Flandes, Bélgica.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9 — We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025

El incidente ha generado incertidumbre sobre la realización del evento, programado para iniciar este fin de semana y que cada año atrae a más de 400 mil personas de todo el mundo.

Las llamas se desataron mientras se realizaban los últimos preparativos para la apertura. Medios locales informaron que se escucharon varias explosiones, posiblemente provocadas por material pirotécnico instalado previamente.

El fuego avanzó con rapidez, lo que obligó a evacuar a aproximadamente mil trabajadores que se encontraban en el lugar.

Aunque no se reportan personas heridas, las autoridades pidieron a los residentes de la zona mantener puertas y ventanas cerradas debido al humo denso, aunque este no representa un riesgo tóxico.

La portavoz de Tomorrowland, Debby Wilmsen, aseguró que la prioridad ha sido salvaguardar al personal y que se evaluarán los daños antes de tomar decisiones oficiales.

Un episodio similar ocurrió en 2017 en la edición de Tomorrowland en Barcelona, cuando un incendio en el escenario obligó a evacuar a más de 22 000 personas sin que se registraran heridos.