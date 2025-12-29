Incendio consume más de 20 locales comerciales en Santa Rosa (video)

22 locales comerciales fueron consumidos por un incendio que se originó en el interior del mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa.

El percance se registró esta mañana de lunes 29 de diciembre.

Según los Bomberos Voluntarios, las labores para combatir el fuego llevan 4 horas, y hasta el momento se ha extinguido en un 90%.

El siniestro se originó en el interior del mercado. (Foto: Bomberos Voluntarios)