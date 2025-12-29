Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Incendio consume más de 20 locales comerciales en Santa Rosa (video)

  • Por Jessica González
29 de diciembre de 2025, 08:08
El incendio ya ha sido controlado en un 90%. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El incendio ya ha sido controlado en un 90%. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El incendio se originó en el interior del mercado municipal.

OTRAS NOTICIAS: Hombre es arrollado y queda atrapado entre las llantas de un tráiler (video)

22 locales comerciales fueron consumidos por un incendio que se originó en el interior del mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa.

El percance se registró esta mañana de lunes 29 de diciembre.

Según los Bomberos Voluntarios, las labores para combatir el fuego llevan 4 horas, y hasta el momento se ha extinguido en un 90%.

El siniestro se originó en el interior del mercado. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El siniestro se originó en el interior del mercado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Aproximadamente 15 unidades contra incendios están en el lugar y se han utilizado más de 40 mil galones de agua.

Estas son las imágenes: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar