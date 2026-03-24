Incendio de grandes proporciones consume predio de transporte pesado en Villa Nueva

El voraz incendio se produjo a unos metros del Hospital de Especialidades de Villa Nueva.
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Un incendio de grandes proporciones se reporta la tarde de este martes 24 de marzo en un predio de vehículos de transporte pesado, en la 55 avenida y 10a. calle de la zona 10 de Villa Nueva.
En imágenes que circulan por medio de las redes sociales se logra observar las nubes de humo que se han producido debido a este siniestro.
Vecinos del sector se encuentran en alerta, ya que temen que se propague el mismo hacia las viviendas o hacia el Hospital de Villa Nueva, que se encuentra a unos metros del predio.
Bomberos Municipales Departamentales han coordinado con varias unidades y se encuentran laborando en el lugar para tratar de sofocar por completo las llamas.
Mientras, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de dicho municipio le recomienda a los conductores reducir la velocidad y tener precaución ante la presencia de cuerpos de socorro en el sector.