Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hallan restos de una mujer enterrada en finca de San Pedro Ayampuc

  • Por Fredy Hernández
29 de diciembre de 2025, 19:27
Los bomberos trabajaron durante varias horas para desenterrar los restos y llevarlos a una zona poblada. (Foto: Shutterstock)

Los bomberos trabajaron durante varias horas para desenterrar los restos y llevarlos a una zona poblada. (Foto: Shutterstock)

El rescate se produjo al final de la tarde de este 29 de diciembre tras la llamada de varias personas cercanas al lugar. 

OTRAS NOTICIAS: Sospechoso de crimen contra menor pide que sigan las investigaciones del caso

Los bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que se encontraba enterrada en una finca de San Pedro Ayampuc

De acuerdo con la información de los rescatistas, fueron pobladores quienes hicieron el hallazgo. 

Tras varios minutos, los bomberos realizaron la exhumación de un cuerpo de una mujer enterrada en la finca El Tecolote

Posteriormente, los rescatistas caminaron unos dos kilómetros para llevar los restos hacia la carretera. 

Al parecer, el cuerpo tendría unos ocho días de haber sido enterrado, pero será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinen las causas de la muerte y el tiempo de haber estado bajo tierra. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar