Hallan restos de una mujer enterrada en finca de San Pedro Ayampuc

El rescate se produjo al final de la tarde de este 29 de diciembre tras la llamada de varias personas cercanas al lugar.
OTRAS NOTICIAS: Sospechoso de crimen contra menor pide que sigan las investigaciones del caso
Los bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que se encontraba enterrada en una finca de San Pedro Ayampuc.
De acuerdo con la información de los rescatistas, fueron pobladores quienes hicieron el hallazgo.
Tras varios minutos, los bomberos realizaron la exhumación de un cuerpo de una mujer enterrada en la finca El Tecolote.
Posteriormente, los rescatistas caminaron unos dos kilómetros para llevar los restos hacia la carretera.
Al parecer, el cuerpo tendría unos ocho días de haber sido enterrado, pero será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinen las causas de la muerte y el tiempo de haber estado bajo tierra.