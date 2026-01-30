Se registra un incendio estructural en Villa Hermosa y provoca congestionamiento

-

En el territorio nacional se superan los más de 100 siniestros durante el primer mes del 2026, siendo el departamento de Guatemala el más afectado.

Un incendio estructural en el interior de una vivienda en el sector 5, lote 80, línea ferrea, en Villa Hermosa, se ha registrado durante el mediodía de este viernes 30 de enero.

Bomberos Municipales se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia, donde trabajan para controlar y sofocar las llamas. Se han utilizado más de 2 mil galones de agua, según indicaron los socorristas.

Vecinos del sector de villa hermosa llamaron al número de emergencias 123 indicando que una vivienda estaba en llamas, elementos del casco rojo al llegar al lugar inician la labor de liquidar y sofocar el siniestro. pic.twitter.com/kxRVUU17YX — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 30, 2026

De momento se están estimando las pérdidas del inmueble. Se reportan solo daños materiales, no víctimas mortales, pero en el lugar se atienden a personas con crisis nerviosa.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva y de San Miguel Petapa se hicieron presentes para mantener la fluidez y seguridad vial en el sector, debido a que el congestionamiento es evidente tras este siniestro.

Más de 100 incendios en 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó este viernes que, en el territorio nacional se han reportado al menos 105 incendios.

Estos siniestros han sido liquidados por medio del trabajo interinstitucional entre comunitarios capacitados, Brigadas de Respuesta Inmediata y las instituciones que integran la Conred.

El departamento de Guatemala continúa registrando la mayor cantidad de estas emergencias, con al menos 26 incendios atendidos a la fecha, los cuales han afectado aproximadamente 49 hectáreas.

Durante el año 2025, más de 1,700 incendios fueron atendidos. Las autoridades hacen un llamado a la población para fortalecer la prevención y reportar oportunamente cualquier incendio a los cuerpos de socorro, autoridades locales o al 119 de Conred.