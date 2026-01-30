Universidad de San Carlos se pronuncia tras crimen de Ana Cecilia Lima

La docente estudiaba el tercer semestre de pedagogía en la USAC.
EN CONTEXTO: El emotivo mensaje para "Seño Ana", víctima de ataque armado en Mixco
Ana Cecilia Lima, de 24 años, fue asesinada en un asalto ocurrido en Mixco, en el bus donde se transportaba.
La joven intentó descender de la unidad, pero fue alcanzada por una bala que acabó con su vida.
Lima era estudiante del tercer semestre de la Maestría de Docencia Universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La casa de estudios compartió una esquela lamentando lo sucedido.
Este viernes, la Escuela Oficial de Párvulos No. 64, establecimiento donde laboraba, despidió a su maestra con un sentido homenaje, al cual asistieron docentes y padres de familia.
Luego, su cuerpo fue llevado a la USAC para después ser trasladado a Tiquisate, donde será sepultada.