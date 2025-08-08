Incendio en la histórica mezquita-catedral de Córdoba en España (video)

-

Una máquina de limpieza habría provocado el fuego.

Un incendio asolaba este viernes la famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas en 2024.

"Declarado un incendio en la Mezquita-Catedral", informaron los responsables del templo en su cuenta en la red social X, mientras circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros de este templo emblemático de la presencia musulmana en España.

"Esta tarde se ha declarado un incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral, en la zona de Almanzor. Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido", añadieron.

La "zona de Almanzor" se refiere a la ampliación de la mezquita realizada por este líder andalusí en el siglo X.

Los bomberos no pudieron dar a la AFP más detalles sobre el incendio, pero señalaron que habían desplegado a todo su personal en el lugar.

Según el diario español ABC, una máquina de limpieza habría provocado el fuego al incendiarse alrededor de las 21H00 (19H00 GMT).

Mira aquí el video:

Se ha declarado un incendio en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.



Llamarla ‘mezquita de Córdoba’ hoy, justo en medio de la polémica de Jumilla y después de 788 años siendo Iglesia, no es inocente: es una maniobra para manipular y reescribir la historia. pic.twitter.com/zNibPsYUvO — Muy.Mona/ (@Capitana_espana) August 8, 2025

La AFP se puso en contacto en varias ocasiones con el ayuntamiento de Córdoba, pero no obtuvo respuesta.

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

*Con información de AFP